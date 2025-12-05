В школах Актобе ученики по-прежнему питаются без учета возрастных требований

В Актобе частные предприниматели собрались в Региональной палате предпринимателей, где они подняли вопрос об утверждении ассортимента школьного питания и его стоимости. По словам вице-президента Ассоциации розничной торговли и общественного питания Марины Лаптевой, система «Алақан» нередко дает сбои, в результате чего отдельные учащиеся остаются незарегистрированными. При этом с 1 сентября текущего года в Казахстане введены новые стандарты питания, и в соответствии с ними школьники должны получать питание, учитывающее их возрастные особенности.

«В регионе до сих пор не введен порядок питания с учетом возрастных категорий, как того требуют новые стандарты. Кроме того, стоимость питания также не утверждена. Так, для учащихся 1-4 классов она должна составлять 678,5 тенге, для 5-9 классов — 760,99 тенге, для 10-11 классов — 800 тенге. Однако приказ, который должен утвердить эти нормы, отсутствует, поэтому школы продолжают использовать единую цену. Таким образом, требования Постановления Правительства нарушены», — отметила Марина Лаптева.

Технические сбои в системе «Алақан» и перебои с интернетом, по словам предпринимателей, увеличивают их расходы. В подобных ситуациях им приходится самостоятельно вести учет учеников. Предприниматели также настаивают, что школьные администрации обязаны заранее предоставлять списки учащихся.

Региональная палата предпринимателей рекомендовала управлениям образования, здравоохранения, экономики и бюджетного планирования Актюбинской области, а также областному санитарно-эпидемиологическому департаменту активизировать работу по внедрению нового стандарта школьного питания.

В управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что меню, соответствующее новому стандарту, было утверждено в октябре этого года и направлено в областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля и областное управление образования. Однако в санитарно-эпидемиологическом департаменте заявили, что утверждение школьного меню и его стоимости не входит в их полномочия. В управлении образования подтвердили, что новые требования внедрены пока лишь в двух школах.

«Полномочия по утверждению единого перспективного школьного меню переданы областному управлению здравоохранения. Меню на период после 1 сентября 2025 года утверждено с учетом выделенных бюджетных средств. Кроме того, необходимое финансирование на меню, разработанное в соответствии с новыми стандартами на 2026 год, также предусмотрено», — говорится в сообщении пресс-службы управления образования Актюбинской области.

Напомним, Министр здравоохранения приказом от 4 марта 2025 года утвердил новые стандарты питания в организациях здравоохранения и образования.