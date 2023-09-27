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    18:52, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Шымкенте загорелся ЦОН

    ДЧС Шымкента
    Фото: ДЧС Шымкента

    В Центре обслуживания населения тушили пожар, возникший из-за короткого замыкания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.

    В диспетчерскую службу «101» ДЧС Шымкента 26 сентября в 17:25 поступило сообщение о пожаре в специализированном центре помощи населению №2, расположенном по адресу: район Туран, квартал 196.

    Первые прибывшие на место происшествия пожарные подразделения установили, что в здании центра горела кровля площадью 65 кв. м.

    - Пожар был локализован в 17:56 и полностью потушен в 18:02. Пострадавших и погибших нет. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания. На месте происшествия были задействованы 74 сотрудника, 17 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС Шымкента, - сообщили в ДЧС.

    Теги:
    Пожар ЦОН ДЧС Шымкент
    Автор
    Зифа Хабирова
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