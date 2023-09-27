В Шымкенте загорелся ЦОН

В Центре обслуживания населения тушили пожар, возникший из-за короткого замыкания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.

В диспетчерскую службу «101» ДЧС Шымкента 26 сентября в 17:25 поступило сообщение о пожаре в специализированном центре помощи населению №2, расположенном по адресу: район Туран, квартал 196.

Первые прибывшие на место происшествия пожарные подразделения установили, что в здании центра горела кровля площадью 65 кв. м.