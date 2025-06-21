В Шымкенте вынесен приговор по делу о «клубничной афере»

Согласно материалам дела, двое обвиняемых, действуя по предварительному сговору, разместили в социальной сети TikTok ложную рекламу о продаже клубники в шоколаде. Пользователям предлагалось оформить заказ через фейковую страницу, якобы представляющую официальный онлайн-магазин сладостей. После получения оплаты мошенники переставали выходить на связь, а заказы так и не поступали покупателям. Всего обманутыми оказались 13 человек.

— Прокуратура предъявила обвинение по статье 190, часть 3, пункт 3 Уголовного кодекса РК — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием социальных сетей в отношении двух и более потерпевших. В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана представленными материалами дела. Гособвинитель просил назначить наказание в виде ограничения свободы. Подсудимые признали свою вину, выразили раскаяние и добровольно возместили ущерб всем потерпевшим, которые, в свою очередь, простили их, — сообщили в суде.

С учетом признания вины, чистосердечного раскаяния и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приговорил каждого из обвиняемых к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, что мошенники создали фейковый аккаунт в TikTok, позиционируя себя как официальный продавец сладостей. После получения предоплаты заказы клиентам так и не поступали.