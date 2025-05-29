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    05:10, 29 Май 2025 | GMT +5

    Афера с «клубникой в шоколаде»: уголовное дело направлено в суд Шымкента

    Злоумышленники создали фейковую страницу в социальной сети TikTok, выдавая себя за официальный интернет-магазин по продаже сладостей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    клубника в шоколаде
    Фото: кадр из видео

    Сотрудники киберполиции полиции Шымкента раскрыли очередной случай интернет-мошенничества, связанного с популярным десертом — клубникой в шоколаде.

    Подозреваемые размещали видеоролики в TikTok, скачанные из других источников, и вели активную рекламную кампанию, обещая оперативную доставку свежих подарочных наборов.

    — На фоне праздников интерес горожан к такому подарку был особенно высок. Однако после оплаты клиенты так и не получили ни заказов, ни ответов от продавцов. Личности организаторов схемы удалось установить. В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое молодых людей, — сообщили в ДП Шымкента.

    задержание
    Фото: скрин из видео ДП Шымкента

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 3 статьи 190 УК РК— «Мошенничество в крупном размере».

    Дело передано в суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.

    задержание
    Фото: скрин из видео ДП Шымкента

     

    Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными при заказе товаров через интернет, особенно если требуется предоплата.

    — Не стоит доверять слишком выгодным предложениям, особенно на новых или подозрительных страницах в соцсетях. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы, — напомнили в ДП Шымкента.

    Ранее в Алматы раскрыли организованную преступную группу, в которую входили 12 родственников. Общее число пострадавших составило 290 человек, ущерб превысил миллиард тенге.

    Теги:
    МВД РК Полиция Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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