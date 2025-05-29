Афера с «клубникой в шоколаде»: уголовное дело направлено в суд Шымкента

Сотрудники киберполиции полиции Шымкента раскрыли очередной случай интернет-мошенничества, связанного с популярным десертом — клубникой в шоколаде.

Подозреваемые размещали видеоролики в TikTok, скачанные из других источников, и вели активную рекламную кампанию, обещая оперативную доставку свежих подарочных наборов.

— На фоне праздников интерес горожан к такому подарку был особенно высок. Однако после оплаты клиенты так и не получили ни заказов, ни ответов от продавцов. Личности организаторов схемы удалось установить. В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое молодых людей, — сообщили в ДП Шымкента.

Фото: скрин из видео ДП Шымкента

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 3 статьи 190 УК РК— «Мошенничество в крупном размере».

Дело передано в суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Фото: скрин из видео ДП Шымкента

Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными при заказе товаров через интернет, особенно если требуется предоплата.

— Не стоит доверять слишком выгодным предложениям, особенно на новых или подозрительных страницах в соцсетях. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы, — напомнили в ДП Шымкента.

Ранее в Алматы раскрыли организованную преступную группу, в которую входили 12 родственников. Общее число пострадавших составило 290 человек, ущерб превысил миллиард тенге.