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    15:48, 28 Май 2025 | GMT +5

    290 жертв и миллиарды ущерба: в Алматы раскрыли мошенническую сеть с 12 родственниками

    При координации прокуратуры департаментом полиции Алматы завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении обвиняемой и её 12 подельников-родственников, передает агентство Kazinform.

    мошенничество
    Фото: polisia.kz

    По данным прокуратуры, обвиняемая путем создания чатов в мессенджерах, указывала, что работает напрямую с заводами из Китая, Узбекистана и России поэтому у нее такие низкие цены на посуду, мебель и другие принадлежности для дома. Однако фактически в целях сокрытия преступной схемы, закупала товары на рынках Алматы себе в убыток.

    Указанные убытки соучастники компенсировали оптовыми заказами с ожиданием от 6 до 12 месяцев. 

    Соучастники тратили денежные средства на приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, домов, земель, одежды, путешествий, а также ставок в букмекерских конторах.

    В ходе следствия арестованы 34 автомашины, 2 квартиры, 1 пентхаус, 2 жилых дома с земельным участком.

    Жертвами преступления по всей стране, начиная с Алматы до города Сарань, признаны 290 лиц на сумму 4,6 млрд тенге.

    Прокуратурой уголовное дело направлено в суд.

    Уголовная ответственность по ст.190 ч.4 п.2) УК (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

    Прокуратура города призывает граждан быть внимательными, не вестись на сомнительные предложения и сделки.

    Ранее крупная схема автомошенничества была раскрыта в области Жетысу.

    Теги:
    Мошенничество Прокуратура Алматы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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