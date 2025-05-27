Крупная схема автомошенничества раскрыта в области Жетысу

В селе Атамекен Панфиловского района раскрыто крупное мошенничество, связанное с хищением автотранспорта. Двое мужчин, 33 и 34 лет, с помощью обмана и злоупотребления доверием завладели 13 автомобилями, причинив ущерб на сумму свыше 314 млн тенге.

Первой жертвой злоумышленников стал гражданин Китая, которому они пообещали доставить автомобили в Грузию. В результате мошенники присвоили шесть машин: три Jetour, Mercedes C260, Mercedes C260L и Mercedes GLE 260. Похищенные авто были проданы знакомым преступников и переправлены в Шымкент и Жамбылскую область.

На этом мошенники не остановились. Их следующей жертвой стал индивидуальный предприниматель, занимающийся логистикой и перевозкой автомобилей. В поисках водителей с автовозом для доставки машин в Республику Беларусь он познакомился с подозреваемыми. Те, в свою очередь, обманом завладели семью автомобилями: Range Rover, Mini Cooper SE, тремя Li 7 и двумя Li 9. Пять китайских автомобилей были вывезены в Жамбылскую область и проданы общему знакомому преступников, а оставшиеся два — Range Rover и Mini Cooper SE — реализованы по заниженной цене через знакомых в Алматы.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, подозреваемые находятся под стражей.