В Шымкенте вынесен приговор по делу о гибели ребенка в котловане

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента завершен процесс по делу о гибели ребенка, утонувшего весной в котловане с водой. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку дело касалось несовершеннолетнего.

Суд признал виновным директора ТОО «AS ORDA GROUP» Нуржана Тастанбекова по статье 279 часть 1 Уголовного кодекса РК — «Нарушение правил в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

— Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права заниматься строительной деятельностью сроком на два года. Однако в связи с применением закона об амнистии срок наказания сокращен до полутора лет. Два дня домашнего ареста зачтены как один день лишения свободы, — сообщили в суде.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить 10 миллионов тенге морального ущерба матери погибшего мальчика. Тастанбеков был взят под стражу прямо в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу. Сторона осужденного заявила о намерении подать апелляцию.

Напомним, инцидент произошел в апреле в микрорайоне Туран-1. В открытом котловане, заполненном водой после незавершенного ремонта канализационной трубы, утонул первоклассник.

После происшествия аким Каратауского района Рахманбек Мулкеманов был освобожден от должности, руководитель управления энергетики и инфраструктурного развития получил строгий выговор, а заместитель акима города, курирующий сферу, — выговор.

Ранее в акимате сообщили, что к трагедии причастны несколько компаний, допустивших грубые нарушения требований безопасности при проведении строительных работ.

Двух руководителей подрядной организации арестовали.