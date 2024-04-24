В Шымкенте растут темпы жилищного строительства

66 жилых домов на 2 670 квартир будут сданы в эксплуатацию в Шымкенте до конца текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Шымкента.

По информации управления строительства акимата Шымкента, общая площадь квартир в домах, строящихся в рамках госпрограммы, превысит 207 тысяч квадратных метров. Это почти вдове большое, чем год назад.

— В 2023 году мы начали строительство 100 многоквартирных жилых домов, 34 из которых, общей площадью 127 тысяч квадратных метров, были сданы в эксплуатацию. Остальные будут достроены в текущем году. Активное жилищное строительство в Шымкенте ведется по поручению Главы государства, поставившего задачу обеспечить жильем нуждающихся граждан. Для ее выполнения и обеспечения жильем очередников, также предусмотрено приобретение квартир у частных застройщиков. Такой подход способствует как поддержке бизнеса, так помогает решать вопросы обеспечения жильем шымкентцев, стоящих в очереди, — сообщил руководитель управления строительства акимата Шымкента Олжас Таджибаев.

По информации ведомства, в общей сложности в третьем мегаполисе страны в текущем году будет вестись строительство 73 многоэтажных домов, 38 из которых будут возведены в микрорайоне «Бозарык», 33 — в микрорайоне «Акжаик», еще два — в микрорайоне «Туран». Из 73 домов, 66 будут сданы в эксплуатацию в текущем году, остальные семь — в 2025.

— Основной упор делается на удовлетворение потребностей социально-уязвимых слоев населения. Если в прошлом году было запланировано приобретение 365 квартир, то в текущем уже 1000. Мы провели встречу с застройщиками. Оговорили, какими должны быть квартиры. За них будут заплачены бюджетные деньги, поэтому есть определенные требования, — добавил глава управления строительства.

По информации управления жилья, в текущем году обладателями квартир из жилого фонда города станут 4 698 семей. При этом на получение арендного жилья без права выкупа смогут рассчитывать 1 900 семей. Еще 2 274 семьи станут получателями социального кредитного жилья. Оставшиеся 524 квартиры — переходящие по обоим категориям с 2023 года.

— Из общего количества 449 квартир получат представители социально-уязвимых слоев населения — ветераны ВОВ или приравненные к ним по льготам, участники боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний и другие. 351 квартиру получат многодетные семьи, еще 200 квартир предназначены для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 900 квартир в трехлетнее пользование получат представители работающей молодежи. Жилье всем категориям очередников будет предоставлено в рамках госпрограммы по мере завершения строительных работ и передачи квартир в коммунальный жилищный фонд, — проинформировала руководитель отдела учета и распределения жилья управления жилья Шымкента Жулдызай Ордабекова.

На сегодняшний день количество очередников в Шымкенте превысило 51 тысячу человек. Больше всего претендентов — 17 641 — из числа социально уязвимых слоев населения. Вторая многочисленная категория — госслужащие, бюджетники и военнослужащие. Их в общей очереди 17 553 человека. Коммунальное жилье также ждут 13 880 многодетных семей, 1906 детей-сирот и 22 семьи, чье жилье признано аварийным.