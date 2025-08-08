В Шымкенте раскрыта пирамида «Аяла Голд» на 1 млрд тенге

— Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств, — сообщили в АФМ. — На деле выплаты осуществлялись не за счет реальной прибыли, а за счет поступлений от новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге.

На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест.

Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.