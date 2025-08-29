РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:02, 29 Август 2025 | GMT +5

    В Шымкенте полицейский насмерть сбил женщину

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Фото: кадр из видео

    По данным правоохранительных органов, наезд со смертельным исходом произошел 28 августа на улице Желтоксан, рядом с департаментом полиции Шымкента. Женщина неожиданно выбежала из-за деревьев и попыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте.

    В результате дорожно-транспортного происшествия она получила смертельные травмы.

    ДТП
    Фото: кадр из видео

    — По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения со стороны водителя не установлено. Он находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение, — сообщили в ДП Шымкента.

    Ранее Kazinform сообщал о ДТП с автобусом в Астане, в результате которого пострадали 14 человек. По данным полиции, водитель, двигаясь по проспекту Кабанбай батыра, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

    Теги:
    ДТП Полиция Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
