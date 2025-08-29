В Шымкенте полицейский насмерть сбил женщину

По данным правоохранительных органов, наезд со смертельным исходом произошел 28 августа на улице Желтоксан, рядом с департаментом полиции Шымкента. Женщина неожиданно выбежала из-за деревьев и попыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия она получила смертельные травмы.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения со стороны водителя не установлено. Он находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение, — сообщили в ДП Шымкента.

