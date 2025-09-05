РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:26, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Шымкенте перекрыт канал поставки синтетических наркотиков

    Спецоперация выявила очередную схему доставки психотропных веществ в город. Уголовные дела возбуждены на перевозчика межрегионального уровня и местного сбытчика, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наркотики
    Фото: ДП Шымкента

    В рамках республиканского ОПМ «Қарасора — 2025» сотрудники полиции задержали жительницу Алматы, перевозившую в багажнике более 2 кг синтетических наркотиков, и местного жителя, занимавшегося их бесконтактным сбытом. Всего изъято свыше 2,2 кг запрещенных веществ.

    — В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, они водворены в ИВС. Напоминаем, что участие в незаконном обороте наркотиков является тяжким преступлением, за которое предусмотрена строгая уголовная ответственность, — сообщили в ДП Шымкента.

    Ранее канал сбыта синтетических наркотиков пресекли в Павлодаре. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

    Наркотики Шымкент
