В Шымкенте перекрыт канал поставки синтетических наркотиков

В рамках республиканского ОПМ «Қарасора — 2025» сотрудники полиции задержали жительницу Алматы, перевозившую в багажнике более 2 кг синтетических наркотиков, и местного жителя, занимавшегося их бесконтактным сбытом. Всего изъято свыше 2,2 кг запрещенных веществ.

— В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, они водворены в ИВС. Напоминаем, что участие в незаконном обороте наркотиков является тяжким преступлением, за которое предусмотрена строгая уголовная ответственность, — сообщили в ДП Шымкента.

Ранее канал сбыта синтетических наркотиков пресекли в Павлодаре. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.