В Шымкенте осудили бизнесмена, шантажировавшего главу облздрава Туркестанской области

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента завершилось рассмотрение уголовного дела по факту вымогательства в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался местный бизнесмен, занимавшийся поставками медикаментов и медицинского оборудования в рамках госзакупок, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно материалам суда, 38-летний подсудимый с февраля по октябрь 2022 года шантажировал начальника управления общественного здравоохранения Туркестанской области, пост которого в тот период занимал Марат Пашимов.

- По мессенджеру Whattsapp подсудимый стал отправлять на имя начальника управления общественного здравоохранения Туркестанской области и его заместителя сообщения о том, что они совершают коррупционные правонарушения и хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, и что он намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением в случае, если они не помогут ему выиграть тендер по поставкам медицинского оборудования и оказания услуг, - сказано в описательной части приговора, вынесенного в отношении бизнесмена на минувшей неделе.

Опасаясь за деловую репутацию, глава облздрава и его заместитель сами обратились в полицию. Оперативники взяли бизнесмена в разработку. Очередная его встреча с Маратом Пашимовым, состоявшаяся 24 декабря 2022 года, проходила уже под негласным наблюдением оперативников. На встрече предприниматель вновь потребовал содействия в выигрыше тендера на сумму в 500 млн тенге либо же заплатить ему 50 млн тенге в качестве возмещения упущенной выгоды за невыигранные тендеры. При отказе вновь пообещал обратиться «куда надо» с заявлением о коррупционных правонарушениях и хищениях бюджетных средств.

- 7 января 2023 года примерно в 14:50 на территории автостоянки возле здания № 21 по улице Казыбек би в Шымкенте С. Б. был задержан сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью при получении у М. Пашимова путем вымогательства 45 млн тенге (40 млн в виде муляжа) и водворен в изолятор временного содержания, - сказано в приговоре.

Суд над бизнесменом, обвиняемом в вымогательстве в особо крупном размере, начался еще в сентябре прошлого года. 12 февраля текущего года судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Самидин Темиралиев вынес приговор. Учтя все отягощающие и смягчающие вину обстоятельства, он приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Бизнесмен, с апреля 2013 года находившийся под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.