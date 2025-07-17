В Шымкенте ликвидировали финансовую пирамиду «Казмунайгаз Инвест»

В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс. тенге.

В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге.

— На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля («Tank 500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников, — сообщили в АФМ.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Подозреваемые помещены под стражу.

Следствие продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее АФМ по Алматы пресек работу финансовой пирамиды «Matic Basket», собиравшей деньги под видом вложений в майнинг и трейдинг.