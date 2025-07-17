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    09:23, 17 Июль 2025 | GMT +5

    В Шымкенте ликвидировали финансовую пирамиду «Казмунайгаз Инвест»

    Схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые убеждали в прибыли в 50% каждые 15 дней, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

    В Шымкенте ликвидировали финансовую пирамиду «Казмунайгаз Инвест»
    Фото: кадр из видео

    В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс. тенге.

    В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге.

    — На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля («Tank 500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников, — сообщили в АФМ.

    С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

    Подозреваемые помещены под стражу.

    Следствие продолжается.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Ранее АФМ по Алматы пресек работу финансовой пирамиды «Matic Basket», собиравшей деньги под видом вложений в майнинг и трейдинг.

    Теги:
    Регионы Шымкент АФМ Финансовая пирамида
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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