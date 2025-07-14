1900 пострадавших: в Алматы разоблачили финпирамиду «Matic Basket»
АФМ по Алматы пресек работу финансовой пирамиды «Matic Basket», собиравшей деньги под видом вложений в майнинг и трейдинг, передает агентство Kazinform.
Организаторы, рекламируя себя через социальные сети и мессенджеры, убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект «Matic Basket», обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.
Размер вложений составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались.
За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Ранее 80 человек стали жертвами финпирамиды в Мангистауской области.