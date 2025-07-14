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    10:21, 14 Июль 2025 | GMT +5

    1900 пострадавших: в Алматы разоблачили финпирамиду «Matic Basket»

    АФМ по Алматы пресек работу финансовой пирамиды «Matic Basket», собиравшей деньги под видом вложений в майнинг и трейдинг, передает агентство Kazinform.

    финансовая пирамида
    Фото: Kazinform

    Организаторы, рекламируя себя через социальные сети и мессенджеры, убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект «Matic Basket», обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.

    Размер вложений составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались.

    За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции.

    В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге.

    В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Расследование продолжается.

    Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

    Ранее 80 человек стали жертвами финпирамиды в Мангистауской области. 

    Теги:
    АФМ Алматы Финансовая пирамида
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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