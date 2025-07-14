1900 пострадавших: в Алматы разоблачили финпирамиду «Matic Basket»

Организаторы, рекламируя себя через социальные сети и мессенджеры, убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект «Matic Basket», обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.

Размер вложений составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались.

За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Ранее 80 человек стали жертвами финпирамиды в Мангистауской области.