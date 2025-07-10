РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:44, 10 Июль 2025 | GMT +5

    БАДы, вклады и лекарства: 80 человек стали жертвами финпирамиды в Мангистауской области

    Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Live Good», осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Астанада дәрумен сатамын деп адамдарды алдап, миллиондап табыс тапқан қаржы пирамидасы анықталды
    Фото: freepik.com

    Компания «LiveGood» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

    Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

    В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.

    В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.

    На преступные доходы он приобрел две квартиры в г.Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге.

    С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест.

    В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

    Дело направлено в суд.

    В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

    Теги:
    Регионы Финансовая пирамида Мангистауская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают