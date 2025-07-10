БАДы, вклады и лекарства: 80 человек стали жертвами финпирамиды в Мангистауской области

Компания «LiveGood» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.

В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.

На преступные доходы он приобрел две квартиры в г.Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге.

С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дело направлено в суд.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.