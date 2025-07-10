БАДы, вклады и лекарства: 80 человек стали жертвами финпирамиды в Мангистауской области
Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Live Good», осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Компания «LiveGood» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.
Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.
В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.
В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.
На преступные доходы он приобрел две квартиры в г.Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге.
С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дело направлено в суд.
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