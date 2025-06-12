В Шымкенте бухгалтер школы похитила более 13 млн тенге

По данным суда, с января 2022 года по август 2024 года бухгалтер, имея доступ к электронной цифровой подписи школы, регулярно завышала суммы заработной платы для 15 учителей. Затем она объясняла педагогам, что произошла техническая ошибка, и просила вернуть «лишние» средства — но не в бюджет, а на свой личный счет. Таким образом Мекемтас присваивала себе деньги.

Кроме того, она перечисляла средства, выделенные на закупку школьных товаров, на счет индивидуального предпринимателя, после чего также забирала эти деньги себе.

Общий ущерб бюджету составил более 13 миллионов тенге.

Во время суда подсудимая признала свою вину, раскаялась и заявила, что потратила похищенные деньги на личные нужды. Ущерб государству она полностью возместила.

Суд признал Айдану Мекемтас виновной по статье 189, часть 3, пункты 1 и 2 Уголовного кодекса РК — «Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения».

— Признать Мекемтас Айдану виновной в совершении уголовного правонарушения. Назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, в Национальном Банке и его ведомствах, а также в квазигосударственном секторе, — отметили в суде.

Потерпевшей стороной признано городское управление образования. После оглашения решения суда осужденная была взята под стражу в зале заседаний. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте директор школы и главный бухгалтер присвоили 71 миллион тенге.

Коррупционная схема действовала два с половиной года. Обеих приговорили к восьми годам лишения свободы.