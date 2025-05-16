В Шымкенте активизировались каракурты

С жалобами на укусы к медикам обратились восемь жителей Шымкента. В трех случаях пострадавшие не смогли точно определить источник укуса, однако в пяти — врачи установили, что причиной стал именно каракурт. Двое пациентов были госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение.

Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью удалось избежать серьезных осложнений и летальных исходов.

Как пояснила главный врач городского центра гипербарической оксигенации Мадина Ермаханбетова, укус каракурта на первых порах может не вызывать выраженных симптомов. Он ощущается как легкий укол, сопровождающийся незначительным покраснением кожи. Однако спустя 10-15 минут могут появиться серьезные признаки интоксикации: сильная боль, распространяющаяся по всему телу, судороги, головная и абдоминальная боль, повышенная потливость, одышка, нарушения сердечной деятельности.

— В наш центр регулярно поступают пациенты после укусов ядовитых пауков, змей и скорпионов. Обычно эти существа не проявляют агрессии первыми, но при нарушении их среды обитания могут нападать. При наличии характерных симптомов мы вводим пациентам противоядие, — отметила Ермаханбетова.

В прошлом году пик активности каракуртов пришелся на июль.

В центр гипербарической оксигенации с укусами пауков обратились 20 человек — 14 мужчин, 4 женщины и двое детей. Один из пациентов был госпитализирован в реанимацию.

Каракурт, также известный как «черная вдова», предпочитает темные и сухие места — заброшенные здания, сараи, строительный мусор, сухую траву. Часто паука не замечают до последнего момента — например, когда он оказывается внутри одежды или обуви.

Врачи рекомендуют соблюдать особую осторожность в теплое время года. Перед тем как надевать обувь или верхнюю одежду, следует внимательно их осматривать. Также важно поддерживать порядок на придомовой территории: регулярно скашивать траву, убирать мусор и не хранить ненужные предметы, где могут обосноваться пауки.

При первых признаках укуса каракурта необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. От скорости реакции напрямую зависит здоровье и жизнь пострадавшего.

Ранее в Баянаульском национальном парке, на участке площадью около 30 гектаров побережья озера Торайгыр, были обнаружены кладки яиц каракурта.