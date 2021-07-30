В шести провинциях Турции продолжается тушение лесных пожаров

АНТАЛЬЯ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В различных частях Турции уже третий день продолжаются работы по локализации и тушению лесных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

По состоянию на полдень 30 июля крупные пожары продолжаются на территории провинций Анталья, Адана, Мерсин, Мугла, Османийе и Кайсери.

К тушению лесных пожаров привлечены 3 самолета, 9 беспилотников, беспилотный вертолет, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц иной техники, четыре тысячи пожарных.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что в борьбе с пожарами наметилась позитивная динамика.

57 очагов возгорания в лесных массивах уже взяты под контроль, сообщил министр.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Анталье погибли три человека, в Мармарисе один. В больницы обратились 138 жителей страны, состояние одного оценивается как тяжелое.

Как сообщалось ранее, по информации управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турецкой Республики (AFAD), пожар произошел в обеденное время 28 июля в четырех разных районах провинции. Масштабам распространения огня способствовала жаркая и ветреная погода. Противостояли стихии наземные службы и пожарная авиация.

«Среди погибших и десятков раненых при пожаре наших граждан нет», - сообщил 29 июля посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы.