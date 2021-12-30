+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

30 Декабря 2021 16:36
Поделиться:
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Прогноз погоды на новогодние праздники дали синоптики СКО
Учащиеся 1-2 курсов первой смены столичных колледжей будут учиться сегодня дистанционно В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря Сильные морозы в северных регионах Казахстана ожидаются 30 декабря

На юге, западе Акмолинской области ожидается туман.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на юге области 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 21-26, на северо-востоке области 33 мороза.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 м/с.

На севере и в центре Мангистауской области ожидается туман.

На западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Восточно-Казахстанская область   #Западно-Казахстанская область   #Кызылординская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Мангистауская область   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Прогноз погоды на новогодние праздники дали синоптики СКО
Учащиеся 1-2 курсов первой смены столичных колледжей будут учиться сегодня дистанционно
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Сильные морозы в северных регионах Казахстана ожидаются 30 декабря
Популярное
1 За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
2 Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
3 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
4 Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность
5 На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
6 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Читайте также
Прогноз погоды на новогодние праздники дали синоптики СКО
Арысский пенсионер вырастил полтонны лимонов
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность
На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив