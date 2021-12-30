В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, западе Акмолинской области ожидается туман.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на юге области 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 21-26, на северо-востоке области 33 мороза.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 м/с.

На севере и в центре Мангистауской области ожидается туман.

На западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.