В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На юге, западе Акмолинской области ожидается туман.
На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на юге области 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 21-26, на северо-востоке области 33 мороза.
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.
На севере Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 м/с.
На севере и в центре Мангистауской области ожидается туман.
На западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.
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