В Шанхае снижают налоги на продажу недвижимости

По сообщению Xinhua, согласно новым правилам, ставка единого налога теперь будет составлять 1%.

Власти Шанхая также планируют освободить физических лиц от уплаты 5% НДС при продаже «элитной» недвижимости, которая находится в собственности в течение двух и более лет.

Как пишут местные СМИ, в условиях «вялого» рынка недвижимости власти Китая вводят ряд мер в области налогообложения, финансов и рыночной политики, которые призваны стимулировать спрос и стабилизировать рынок недвижимости.

Напомним, в ноябре Министерство финансов КНР объявило о планах по усилению льгот в виде налога на недвижимое имущество, налога на повышение стоимости земли и НДС для поддержки устойчивого и здорового развития сектора недвижимости.

Ранее в сентябре Народный банк Китая (Центробанк) объявил о ряде новых мер по стимулированию китайской экономики, в том числе о снижении ипотечной ставки на существующее жилье.