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    16:23, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В Шанхае снижают налоги на продажу недвижимости

    Власти крупного мегаполиса Китая Шанхая с 1 декабря планируют снизить налоги на продажу недвижимости. Данные меры принимаются с целью повышения спроса на рынке жилья, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Шанхае снижают налоги на продажу недвижимости
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

    По сообщению Xinhua, согласно новым правилам, ставка единого налога теперь будет составлять 1%.

    Власти Шанхая также планируют освободить физических лиц от уплаты 5% НДС при продаже «элитной» недвижимости, которая находится в собственности в течение двух и более лет.

    Как пишут местные СМИ, в условиях «вялого» рынка недвижимости власти Китая вводят ряд мер в области налогообложения, финансов и рыночной политики, которые призваны стимулировать спрос и стабилизировать рынок недвижимости.

    Напомним, в ноябре Министерство финансов КНР объявило о планах по усилению льгот в виде налога на недвижимое имущество, налога на повышение стоимости земли и НДС для поддержки устойчивого и здорового развития сектора недвижимости.

    Ранее в сентябре Народный банк Китая (Центробанк) объявил о ряде новых мер по стимулированию китайской экономики, в том числе о снижении ипотечной ставки на существующее жилье.

    Теги:
    Недвижимость Китай Кредит Рынок недвижимости Жилье Налоги
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
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