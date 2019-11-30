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В Шамалгане началось строительство пешеходного моста

30 Ноября 2019 11:41
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В Шамалгане началось строительство пешеходного моста

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На железнодорожном переезде станции Шамалган начали возводить наземный пешеходный переход, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

«По поручению акима Алматинской области Амандыка Баталова завершилось проектирование и начали строительство мостового пешеходного перехода. На эти цели из областного бюджета было выделено более 300 миллионов тенге. Пешеходный мост будет расположен в непосредственной близости нынешнего автомобильного переезда, так как за долгие годы люди привыкли ходить именно здесь», - сообщили в пресс-службе акима области.

Как уточнили в ведомстве, по результатам конкурса ТОО «ДСУ-13» приступило к строительству пешеходного перехода на переезде Шамалган. Сейчас ведутся работы по стабилизации и усилению грунта под фундамент материалами по технологии компании Tensar. Кроме этого, новый мост предусматривает возможность для передвижения людей с ограниченными возможностями и матерей с колясками, так как в нем будет установлен лифт с двух сторон.


Согласно графику строительных работ, мост будет сдан в мае следующего года, подытожили в акимате.

Напомним, авария на железнодорожном перегоне Шамалган произошла 15 сентября. В результате происшествия погиб водитель автобуса. В реанимацию также попали женщина и двое детей.

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Ключевые слова: Алматинская область, Акимат, Строительство, Транспорт,
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Автор:

Хасан Еспанов

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