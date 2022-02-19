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В сфере межэтнических отношений в Казахстане будет проведена трансформация

19 Февраля 2022 12:11
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В сфере межэтнических отношений в Казахстане будет проведена трансформация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития намерено внедрять новые методы и подходы в своей деятельности в сфере межэтнических отношений. Об этом на заседании методического совета по повышению эффективности деятельности в сфере межэтнических отношений для региональных КГУ «Қоғамдық келісім» и домов дружбы сообщил вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев, передает МИА «Казинформ».

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В работе методического совета приняли участие заместитель председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана М. Азильханов, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Г. Шойкин и другие руководители профильных комитетов и подведомственных организаций МИОР.

Открывая мероприятие, Марат Азильханов подчеркнул важную роль Ассамблеи народа Казахстана и всех ее структур в укреплении единства страны и обратил внимание участников на необходимость применения современных подходов в реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений:

«В целях исполнения поручении Главы государства проведена работа по переформатированию структуры управления межэтнической сферой на региональном уровне.

Обновлены составы Ассамблеи народа Казахстана и ее Совета, проведена работа по наделению обязанностями общественных замов в регионах, а также регламентации и конкретизации их деятельности. За каждым из депутатов Мажилиса, избранных от Ассамблеи закреплено конкретное направление работы.

Хочу подчеркнуть, что Дома дружбы должны стать материально-технической и организационной ресурсной основой для информационной и организационной поддержки общественных (народных) проектов АНК», - сказал М. Азильханов.

В свою очередь, вице-министр Серик Егизбаев отметил, что последние события в обществе и изменения в жизни страны задали новое направление в дальнейшем развитии гражданского общества и сферы межэтнических отношений.

«В текущем году необходимо продвигать конкретные просветительские, социально и общественно значимые проекты в направлении возрождения общественных ценностей. Также важна широкая поддержка проектов, направленных на сохранение целостности страны, укрепление внутреннего единства.

Поэтому следует повысить эффективность проведения информационно-разъяснительных работ среди целевых групп, привлекать молодежь и молодежные организации к деятельности Домов дружбы, содействовать в превращении государственного языка в язык межэтнического общения», – сказал спикер.

По его словам, в данной сфере также предстоит усилить системную работу, ориентированную на безработную молодежь, оказать им поддержку в реализации проектов, связанных с получением дополнительного образования, трудоустройством.

Также вице-министр обозначил одним из приоритетных направлений в данной сфере активное использование возможностей социальных сетей, включая Telegram, YouTube, TikTok для популяризации национальных ценностей и привития патриотических качеств молодежи.

С. Егизбаев обратил внимание на слабое использование механизма государственного социального заказа и грантового финансирования на межэтническую тематику для местных неправительственных организаций на региональном уровне.

Учитывая данный факт, он призвал усилить связь с институтами гражданского общества и добавил, что Министерством информации и общественного развития будет введена система оценки эффективности деятельности региональных КГУ «Қоғамдық келісім» по обозначенным направлениям.

«В работе по межэтнике необходимо отойти от прежнего «торжественного» и «праздничного» стиля в проведении мероприятий. Надо акцентировать внимание на поиске новых методов. К примеру: просветительские, волонтерство, благотворительные проекты и другие», – заключил С.Егизбаев.

Председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Галым Шойкин выступил с докладом о профилактике распространения «языка вражды», в том числе в социальных сетях и интернет-пространстве и методах противодействия языку, пропагандирующему нетерпимость и подстрекающего к насилию.

В заключительной части своего выступления Г. Шойкин представил конкретные рекомендации по принятию совместных мер со стороны государства и гражданского общества.

Директор РГУ «Қоғамдық келісім» МИОР РК Галымжан Кусмангали обозначил ряд задач перед руководителями региональных КГУ и Домов дружбы на 2022 год. В частности, активизация работы с этнокультурными объединениями, переформатирование деятельности общественных структур АНК на местах, широкое применение инструментов новых медиа в ходе разъяснения проводимой работы.

Также на заседании методического совета были рассмотрены актуальные вопросы информационного освещения межэтнической тематики, поддержки инициатив молодежи и реализации молодежных проектов, расширения взаимодействия с этнокультурными объединениями и неправительственными организациями, используя такие механизмы как государственный социальный заказ, гранты и т.д.

Следует отметить, что мероприятие организовано в целях исполнения поручений Президента Республики Казахстан – Председателя Ассамблеи народа Казахстана К.Токаева по реализации мер по укреплению межэтнического согласия, озвученных на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана 21 октября 2021 года.



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#АНК   #Общество   #МИОР   #Новый Казахстан  
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