РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:26, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Северной Македонии 10 пациентов с COVID-19 погибли в горящей больнице

    None
    None
    ПРИШТИНА. КАЗИФОНМ – По меньшей мере 10 человек погибли при пожаре во временной больнице для пациентов с коронавирусом в городе Тетово, Северная Македония, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    «До настоящего времени подтверждается смерть 10 человек вследствие пожара, однако число жертв может увеличиться», - сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче в своем аккаунте в Twitter.

    Пожар во временной больнице для пациентов с коронавирусом вспыхнул в западной части города Тетово. Сообщается, что огонь был потушен в течение нескольких часов.

    По информации Reuters, на момент начала пожара, примерно в 9 часов вечера, точной информации о количестве пациентов, находившихся в больнице, было неизвестно.

    Северная Македония наблюдает рост новых случаев коронавирусной инфекции с середины августа. Решением правительства страны жесткие меры были введены, в том числе предоставление пропусков во время посещения кафе и ресторанов.

    В течение последних 24 часов в стране был зафиксирован 701 новый случай коронавируса и 24 летальных случаев.

    Сообщается, что в городе Тетово наблюдается большое количество инфицирования коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Пожар Коронавирус в мире Происшествия Мировые новости
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!