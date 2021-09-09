В Северной Македонии 10 пациентов с COVID-19 погибли в горящей больнице

ПРИШТИНА. КАЗИФОНМ – По меньшей мере 10 человек погибли при пожаре во временной больнице для пациентов с коронавирусом в городе Тетово, Северная Македония, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

«До настоящего времени подтверждается смерть 10 человек вследствие пожара, однако число жертв может увеличиться», - сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче в своем аккаунте в Twitter.

Пожар во временной больнице для пациентов с коронавирусом вспыхнул в западной части города Тетово. Сообщается, что огонь был потушен в течение нескольких часов.

По информации Reuters, на момент начала пожара, примерно в 9 часов вечера, точной информации о количестве пациентов, находившихся в больнице, было неизвестно.

Северная Македония наблюдает рост новых случаев коронавирусной инфекции с середины августа. Решением правительства страны жесткие меры были введены, в том числе предоставление пропусков во время посещения кафе и ресторанов.

В течение последних 24 часов в стране был зафиксирован 701 новый случай коронавируса и 24 летальных случаев.

Сообщается, что в городе Тетово наблюдается большое количество инфицирования коронавирусной инфекцией.