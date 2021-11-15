В Сети распространяют фейковый ролик о скандале из-за непривитого пассажира самолета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сети набирает популярность ролик, на котором женщина устроила скандал в самолете, потому что не хотела сидеть рядом с непривитым пассажиром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В результате капитан судна объявил, что дискриминации на борту быть не должно, и попросил скандалистку покинуть самолет. Это видео — фейк.

Ролик появился в начале ноября 2021 года и сразу же стал вирусным. По большей части его распространяли противники вакцинации. Пользователи даже пишут о том, что вспышка гнева женщины связана с тем, что она получила вакцину.

Однако весь ролик от начала и до конца является постановкой. Это подтверждает финский специалист по безопасности Янне Альберг. В своем Twitter-аккаунте HoaxEye он пишет о том, что на портале IDMB, где размещается информация о фильмах, нашлась страничка с описанием обсуждаемого ролика.

Там это видео описывается как короткометражный фильм с названием COVID-flight. Также на странице указано, что роль скандального пассажира сыграла актриса Диана Винтерс, а роль капитана, прогнавшего ее, – Шон Погмор.

Диана Винтерс ранее уже появлялась в различных короткометражных фильмах, а Шон Погмор снялся в нескольких сериях сериала «Полдарк», где сыграл второстепенную роль Ника Вигуса.

В бортпроводнице, которая на видео пытается успокоить не желающую сидеть рядом с непривитым пассажиром женщину, пользователи узнали актрису Джордан Холланд. На ее странице в Facebook они даже нашли несколько кадров со съемок, на которых можно узнать форму, в которой она появляется в ролике, и самолет, в котором и разворачивается действие.

Издание Rolling Stone сообщает, что режиссер короткометражного фильма Джеми Халл-Гринвуд в своем Instagram-аккаунте размещал фотографии со съемок, на которых был виден показанный в ролике самолет и актриса Джордан Холланд. Сейчас, однако, аккаунт Халла-Гринвуда закрыт.

О том, что ролик является фейковым, уже написали несколько англоязычных изданий, таких как Newsweek, CTVnews и Cnet.

Итак, распространяемое в Интернете видео скандала, разгоревшегося из-за нежелания женщины сидеть рядом с непривитым пассажиром самолета, на самом деле постановка, а все действующие лица являются профессиональными актерами.