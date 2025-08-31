РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:04, 30 Август 2025 | GMT +5

    В сентябре в Алматы откроются 12 школ по проекту «Келешек мектептері» на 22,5 тысячи мест

    Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочее совещание, посвященное вопросам подготовки образовательных учреждений к предстоящему учебному году, передает агентство Kazinform.

    Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочее совещание
    Фото: акимат Алматы

    В ходе совещания руководитель городского управления образования Сайран Сайфеденов сообщил, что в Алматы в 2025–2026 учебном году будут работать 353 организации среднего образования.

    Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочее совещание
    Фото: акимат Алматы

    Ко Дню Конституции и Дню знаний в Алматы откроются новые школы.

    школа
    Фото: акимат Алматы

    В рамках проекта «Келешек мектептері» в Алматы откроются 7 новых школ общей вместимостью 12 тысяч мест. Они расположены в микрорайонах Теректи, Самгау, Карасу, Акбулак, Нурлы Дала, а также на улице Левитана и проспекте Райымбека, 210. Кроме того, до конца сентября текущего года откроются еще 5 школ на 10,5 тыс.мест.

    классы
    Фото: акимат Алматы

    В новые учебные заведения приняты 10 889 школьников. Для обеспечения образовательного процесса было принято 693 педагога, из которых 350 прошли конкурсный отбор через портал enbek.kz, а 343 педагога переведены из других организаций образования.

    учащиеся, школа
    Фото: акимат Алматы

    Реализуется и проект «Школьный автобус», охватывающий перевозкой 7 532 учащихся 44 государственных школ. Также было отмечено, что с учетом открытия новых школ есть спрос на данный проект.

    класс
    Фото: акимат Алматы

    В этом году торжественные линейки, приуроченные к Дню знаний, состоятся 1 сентября для учеников первых и выпускных классов. В этот день в первый класс пойдут 29 240 учащихся и 19 765 учеников 11-х классов. Для остальных 2 сентября состоится «классный час», посвященный Дню знаний.

    школа
    Фото: акимат Алматы

    В рамках технического и профессионального образования в Алматы действуют 88 колледжей, где обучаются 85 544 студента. Для иногородних студентов в 46 общежитиях предусмотрено более 6 100 мест, включая 11 общежитий при 10 государственных колледжах на свыше 2 200 мест.

    класс
    Фото: акимат Алматы

    Сфера высшего образования представлена 35 вузами, где обучаются 202 тысячи студентов. Для них в Алматы предусмотрено 128 тысяч мест в студенческих общежитиях.

    спортзал
    Фото: акимат Алматы

     

    Теги:
    Дархан Сатыбалды Образование День знаний Алматы школа
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
