    В Сенате рассмотрят соглашение о трудоустройстве граждан Казахстана в Катаре

    9 октября в 9:30 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат РК
    Фото: senate.parlam.kz

    В повестку дня внесены следующие вопросы:

    1. О ратификации Конвенции об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131).

    Как отмечалось ранее, ратификация Конвенции №131 позволит закрепить на международном уровне действующие подходы Казахстана к определению минимальной заработной платы, укрепить правовую базу социального диалога, особенно в части участия сторон в установлении МЗП, а также подтвердить приверженность Казахстана международным обязательствам в рамках членства в Международной организации труда.

    2. О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Катара о регулировании трудоустройства работников из Казахстана в Катаре.

    Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова во время обсуждения соглашения в Мажилисе, документ был подписан 14 февраля 2024 года в ходе официального визита Главы государства в Катар.

    Целью соглашения является обеспечения правовой и социальной защиты граждан Казахстана в Катаре.

    Для этого устанавливаются следующие четкие процедуры:

    • подбор (получение заявок от катарской стороны, информирование населения через ЦТМ);
    • найм казахстанских граждан и определение их прав при трудоустройстве в Катаре (заключение трудового договора по типовому договору).

    Приложением к соглашению определен типовой трудовой договор о найме работников из Казахстана в Катаре.

    Работодатель не имеет права вносить какие-либо изменения в его положения.

    Типовым трудовым договором предусмотрены обязанности работодателя по предоставлению работнику:

    • жилья либо пособия на проживание;
    • бесплатного транспорта для передвижения до места работы и обратно либо транспортного пособия;
    • медицинского обслуживания в соответствии с законами Катара;
    • оплаты перелета при трудоустройстве и по окончании трудового договора, включая ежегодный отпуск работника.

    Работодатель освобождается от обязательств:

    • при увольнении работника до окончания срока действия трудового договора;
    • если работник совершает проступок, который требует его увольнения без предупреждения и без выплаты вознаграждения по окончании службы в соответствии с «Законом о труде» Государства Катар.

    Министерство труда Государства Катар рассматривает и проводит работу по разрешению возникающих споров. При отсутствии мирного урегулирования спор передается в суд.

    Государство Катар сообщило о завершении работ по ратификации настоящего соглашения 29 ноября 2024 года.

