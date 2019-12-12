В Сенате прошла встреча Дариги Назарбаевой с представителями зерновых объединений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках подготовки к парламентским слушаниям председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева провела серию рабочих встреч с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции АПК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Cостоялась встреча с представителями зерновых объединений, в которой со стороны сельхозпроизводителей приняли участие председатель ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана» Н. Оспанов, исполнительный директор ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана» Ш. Бадыхан, президент Союза зернопереработчиков Казахстана Е. Ган и член Совета директоров Д. Таукебаев.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Р. Акимов, Б. Еламанов, М. Жумагазиев, А. Нуралиев, М. Тагимов и А. Куртаев.

Выступивший на встрече председатель ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана» Нурлан Оспанов назвал ключевые факторы, которые позволили бы нарастить производство зерна в стране: сельхозпроизводители нуждаются в компенсациях по части затрат со стороны государства, также необходимо улучшение агротехнологий и семенного материала.

Отдельно была поднята проблема использования устаревших средств защиты растений.

«У нас очень высокая засоренность полей. На наших полях засоренность до 30% урожая съедает. Мы не можем получить качественный урожай, если не будем использовать средства защиты растений. На сегодняшний день наш реестр состоит из тех препаратов, которые туда забиты с 90-х годов. Новых препаратов регистрируется все меньше и меньше», - сказал Н. Оспанов.

По словам Президента Союза зернопереработчиков Казахстана Евгения Гана, отсутствие системной поддержки экспортеров сказывается на многих участниках рынка: «Несмотря на то, что Казахстан является единственной страной, которая экспортирует больше муки, чем потребляет, экспортеры сырья испытывают массу затруднений. Например, очень остро стоит проблема возврата НДС, поскольку система управления рисками предполагает сложные проверки на любом уровне».

Участники встречи также обсудили ситуацию вокруг сборочного производства сельхозтехники и утилизационного сбора на нее, тарифные ограничения, качество закупочной политики национальных компаний и антидемпинговые пошлины.

Подводя итоги встречи, спикер Сената Дарига Назарбаева попросила представителей сельхозиндустрии направить свои предложения и рекомендации по развитию зерновой отрасли в комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан для подготовки парламентских слушаний, которые планируется провести в 2020 году.











