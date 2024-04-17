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    19:06, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    В Сенате обсуждают сотрудничество Казахстана и Китая в сфере правовой помощи по гражданским и уголовным делам

    В Сенате обсуждают сотрудничество Казахстана и Китая в сфере правовой помощи по гражданским и уголовным делам
    Фото: Сенат Парламента РК

    Депутаты комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели расширенное заседание, на котором обсудили закон, касающийся сотрудничества Казахстана и Китая. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Задача закона – повышение эффективности защиты прав и интересов граждан двух стран, а также развитие сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

    Документом предусматривается уточнение функций судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Республики Казахстан, а также актуализация компетентных учреждений обеих сторон.

    По итогам заседания депутатами было принято решение направить закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года» на рассмотрение палаты.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Закон и право Китай Сотрудничество Законопроекты
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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