В Сенате обсуждают сотрудничество Казахстана и Китая в сфере правовой помощи по гражданским и уголовным делам

Депутаты комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели расширенное заседание, на котором обсудили закон, касающийся сотрудничества Казахстана и Китая. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

Задача закона – повышение эффективности защиты прав и интересов граждан двух стран, а также развитие сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Документом предусматривается уточнение функций судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Республики Казахстан, а также актуализация компетентных учреждений обеих сторон.

По итогам заседания депутатами было принято решение направить закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года» на рассмотрение палаты.