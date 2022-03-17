В Сенате начала работу новая диалоговая площадка «Ұлттық мүдде»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате прошла первая встреча с представителями интеллигенции и экспертами в рамках новой диалоговой площадки «Ұлттық мүдде», где регулярно будут обсуждаться вопросы касающиеся общественно-политической, социальной и культурной жизни страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Первой темой для встречи стало обсуждение Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», озвученного в Парламенте накануне.

Открывая работу диалоговой площадки, спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил особую историческую роль интеллигенции в становлении независимости и укреплении государственности. Он подчеркнул, что реализация инициатив Главы государства, обозначенных в Послании, требует активной и совместной работы всего общества, в том числе интеллигенции. Все это имеет приницпиальное значение для построения «Нового Казахстана».

«Президент страны инициировал масштабные политические изменения в нашей стране и придал процессу реформ значительный импульс. Политическая трансформация, в первую очередь, гарантирует соблюдение принципа справедливости. Там где нет справедливости – теряется доверие граждан к своей стране и ее будущему. Это большая угроза для нашей государственности. Поэтому крайне важно добиться неукоснительного и всеобщего исполнения и верховенства Закона. Пример тому показывает сам Глава государства, озвучив ряд ключевых инициатив в этой сфере», - сказал Маулен Ашимбаев.

В числе предложенных Главой государства реформ в этой сфере: переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, законодательное оформление обязанности Президента о прекращении членства в партии на период своих полномочий и другие. Маулен Ашимбаев также отметил, что объявленные изменения позволят усилить реальную политическую конкуренцию и гражданскую активность населения. И в этой связи особая роль отводится и представителям интеллигенции, заключил спикер Сената.

«Основа Послания – это укрепление государственности и Независимости. Январские события наглядно показали, что государственность не формируется сама по себе, за неё всегда нужно бороться, ее нужно беречь и развивать. В нашей истории интеллигенция всегда считала своим священным долгом защищать страну и ее государственность. Таким образом, ее представители вносили значительный вклад в приближение Независимости. В свете последних событий эта задача стала еще более актуальной. Поэтому работа интеллигенции, которая призывает граждан сплотиться вокруг идеи укрепления государственности - очень важна», - сказал спикер Сената.

Также в ходе дискуссии свое мнение о Послании Главы государства и роли интеллигенции в построении «Нового Казахстана» высказали известные государственные и общественные деятели Жаксыбек Кулекеев, Дархан Кыдырали, Дихан Камзабекулы, Айдос Сарым, Саясат Нурбек и другие.

Участники встречи договорились проводить такие встречи на постоянной основе для обсуждения актуальных проблем общества. Озвученные в ходе беседы предложения будут направляться в Парламент, Правительство и Национальный Курултай для рассмотрения и принятия мер.