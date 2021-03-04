В семи регионах Казахстана закрыты автодороги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В семи регионах страны закрыты автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным АО «НК «КазАвтоЖол» и ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость) закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения в семи регионах: городе Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Кроме того, по данным РГП «Казгидромет», на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение по всей республике, городе Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях ожидаются низовая метель, снег, туман, гололед, ветер, местами 15-20 м/с.

«Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения», - отметил Талгат Уали.

В ведомстве добавляют, что если будет сильный буран, метель, то можно надолго остаться на автодороге или/и попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Если есть острая необходимость добраться до какого-либо населенного пункта, в МЧС призывают воспользоваться железнодорожным транспортом, что в разы увеличивает шансы оказаться в нужном месте и вовремя.