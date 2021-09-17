В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», днем 17 сентября в центре и на юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный ночью в центре и на западе области, днем в центре и на юго-востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром 17 сентября на севере области Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области - ветер юго-западный, западный 15-20, на юге области 25 м/с.

В городе Нур-Султане ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, северо-западе области 15-20 м/с В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на северо-западе и юге Акмолинской области - ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем 17 сентября на западе, севере и в центре Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.