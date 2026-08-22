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    В семи городах Казахстана 22 августа ухудшится качество воздуха

    22 августа в семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуется учитывать погодные факторы при планировании передвижений, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Астана_панорамный вид, погода, ауа райы
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    По информации синоптиков, 22 августа НМУ прогнозируются в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Алматы, ночью в Астане и Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
    • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
    • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана.

    Загрязнение воздуха Метеоусловия Казгидромет Смог
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор