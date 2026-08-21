Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана на 22 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На западе, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах, днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

22 августа ночью и утром на юге Атырауской области ожидается туман. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области временами сильный дождь, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере области небольшой дождь, на западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке области Ұлытау ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.