В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пожар в области Абай, унесший жизни 14 человек, показал, что органы гражданской защиты не готовы к стихийным бедствиям. Таким мнением поделился депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация на местах показала, что органы гражданской защиты, соответствующие госорганы в очередной раз не готовы к стихийным бедствиям. Депутаты направляли несколько депутатских запросов, обращая внимание Правительства на системные проблемы в противопожарной и спасательной службе лесного хозяйства. На практике проблемные вопросы до конца не решены. Жизнь показала, что такая халатность приводит к непреодолимой трагедии», - зачитал он запрос на имя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова во время заседания Мажилиса.

Депутаты считают, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, нужно разработать четкий алгоритм действий по своевременному обнаружению и предупреждению лесных и степных пожаров.

Нуртай Сабильянов отметил, что из-за отсутствия скоординированной работы между государственными органами не удалось своевременно спрогнозировать и предотвратить угрозу. Первые данные об очаге возгорания были получены с космических аппаратов 8 июня в 11:23 и переданы в геосервис Министерства по чрезвычайным ситуациям 8 июня в 13:20.

Мажилисмены предлагают расширить применение современных высокоточных технологий обнаружения пожаров, в том числе установить дополнительные наземные системы обнаружения очагов возгорания, оснастить казахстанские спутники зондирования земли высокоточными термодатчиками. На случай стихийных бедствий службы должны быть оснащены беспилотниками с возможностями фото- и видеофиксации.

Сельские населенные пункты, где расположены лесхозы, центры управления резерватами должны иметь качественную инфраструктуру. Их нужно обеспечить связью и скоростным интернетом, нормальными дорогами. Очень важна подготовка и поддержка специалистов лесной отрасли, а также укрепление материально-технической базы лесных хозяйств.

«На балансе лесного природного резервата «Семей орманы» 363 единицы техники. Почему люди поехали тушить пожар на личных машинах? В каком состоянии находится техника? Есть ли вообще необходимая техника? Поэтому материально техническую базу лесных хозяйств необходимо обновить и дооснастить специальной противопожарной техникой и техникой высокой проходимости», - добавил депутат.

Как отметил Нуртай Сабильянов, Правительству необходимо создать межведомственную рабочую группу, полностью профинансировать вопросы по обеспечению противопожарной защиты и в сфере лесного хозяйства и пересмотреть законодательство, в том числе внести изменения в закон о государственных закупках. В этом необходимо и участие депутатов.