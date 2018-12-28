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В Семее открыт новый детский сад в рамках ГЧП

28 Декабря 2018 15:26 79
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В Семее открыт новый детский сад в рамках ГЧП

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее построен детский сад «Орлеу» на 280 мест в рамках государственно-частного партнерства, передает МИА «Казинформ».

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Детский сад расчитан на 12 групп с государственным  языком обучения. Дети от 2 до 6 лет смогут заниматься в музыкальном, спортивном залах, изучать английский и русский язык, посещать спортивные кружки.

Педагоги разработали дополнительные программы по  этнопедагогике, экологии, развитию речи, художественному  письму  и математике. В группах стоит современная мебель, есть развивающие игры, интерактивные игрушки и художественная литература. Заниматься здесь могут и дети с особыми потребностями.
В Семее открыт новый детский сад в рамках ГЧП 

Аким области Даниал Ахметов посетив садик, сравнил его с нью-йоркским.

«Я был в Нью-Йорке, там за детский сад платят 1100 долларов в месяц, но  там маленькая комната, где дети играют и спят. У нас здесь просторные комнаты и созданы все условия для обучения  игр. Вообще, бизнесмены Семея показывают всем предпринимателям области пример. Они за свои деньги уже построили 2 детских сада, но впереди еще много работы», - отметил глава области.

 
В Семее открыт новый детский сад в рамках ГЧП 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Строительство,
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