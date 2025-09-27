В Семее автобус попал в ДТП с грузовым манипулятором

В Департаменте полиции области Абай сообщили, что в 18:20 на пересечении улиц Абая и Шакарима грузовой автомобиль, выполняя поворот на разрешающий сигнал светофора, задел сорвавшимся с борта краном пассажирский автобус. В салоне в это время находились около 20 человек.

Фото: ДП области Абай

В результате столкновения травмы получили водитель и двое пассажиров автобуса. Всех пострадавших доставили в больницу, однако после медицинского осмотра они были отпущены домой.

— Водитель грузового транспорта привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевших. Его автомобиль водворен на специализированную стоянку, — сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

Фото: ДП области Абай

В полиции добавили, что на протяжении работы на месте происшествия экипажи патрульной полиции обеспечивали регулирование движения на оживлённом участке, не допустив образования заторов.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре семь человек пострадали в ДТП с автобусом.