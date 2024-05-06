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    11:12, 06 Май 2024 | GMT +6

    В селе Тайпак ЗКО уровень воды на реке Жайык достиг 929 см

    река
    Фото: Kazinform

    В Западно-Казахстанской области уровень воды на реке Жайык (Урал) в селе Тайпак Акжаикского района достиг 929 (опасный порог — 850 см) сантиметров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно данным филиала ЗКО РГП «Казгидромет» на 08:00 6 мая, уровень воды в данном гидропосте за сутки поднялся на 30 сантиметров.

    Вода реки Жайык движется по территории Акжаикского района в сторону Атырау.

    На других гидропостах реки Жайык уровень воды падает. Так, в селе Январцево Байтерекского района на данный момент уровень воды 796 (-4, опасный порог — 1 250 см), в городе Уральске — 786 (-6, 850 см), на улице — 809 (-4, 850 см) сантиметров.

    Также на канале Кошма уровень воды снизился на 4 см и составил 753 см (опасный порог — 800 см).

    Напомним, ранее сообщалось, что уровень воды в реке Жайык продолжает увеличиваться — Казгидромет

    .

    Теги:
    Наводнение Река Урал Паводки в Казахстане Реки Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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