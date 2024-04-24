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    09:56, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Урал продолжает увеличиваться — Казгидромет

    Урал
    Фото: кадр из видео

    По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов  за сутки в реке Урал (Жайык)  за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень воды поднялся. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    На гидропосту реки Урал в поселке Индербор — уровень воды на отметке 597 см, подъем уровня на 10 см. Общий подъем с начала паводка составляет 374 см. 

    На гидропосту рекиУрал в поселке Махамбет — уровень воды на отметке 715 см, подъем уровня за сутки на 5 см. Общий подъем с начала паводка составляет 398 см.

     На гидропосту реки Урал в Атырау — уровень воды на отметке 422 см, подъем уровня за сутки 4 см. Общий подъем с начала паводка составляет 231 см.

    Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

    — На 24 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с, — говорится в распространенном сообщении.

    По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов за сутки, на протоке Кигач и Шароновка, бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды. Подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища.

    На гидропосту реки Кигач в селе Шортанбай - уровень воды на отметке 302 см, подъем за сутки 14 см. Общий подъем с начала паводка составляет 173 см.

    На гидропосту реки Кигач в селе Котяевка - уровень воды на отметке 167 см, подъем за сутки 9 см. Общий подъем с начала паводка составляет 157 см.

    На гидропосту реки Шароновка в селе Ганюшкино - уровень воды на отметке 183 см, подъем за сутки 6см. Общий подъем с начала паводка составляет 86 см.

    Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка.



    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Река Урал Водохранилище Реки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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