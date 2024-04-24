По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов за сутки в реке Урал (Жайык) за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень воды поднялся. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

На гидропосту реки Урал в поселке Индербор — уровень воды на отметке 597 см, подъем уровня на 10 см. Общий подъем с начала паводка составляет 374 см.

На гидропосту рекиУрал в поселке Махамбет — уровень воды на отметке 715 см, подъем уровня за сутки на 5 см. Общий подъем с начала паводка составляет 398 см.

На гидропосту реки Урал в Атырау — уровень воды на отметке 422 см, подъем уровня за сутки 4 см. Общий подъем с начала паводка составляет 231 см.



Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

— На 24 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с, — говорится в распространенном сообщении.

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов за сутки, на протоке Кигач и Шароновка, бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды. Подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища.

На гидропосту реки Кигач в селе Шортанбай - уровень воды на отметке 302 см, подъем за сутки 14 см. Общий подъем с начала паводка составляет 173 см.

На гидропосту реки Кигач в селе Котяевка - уровень воды на отметке 167 см, подъем за сутки 9 см. Общий подъем с начала паводка составляет 157 см.

На гидропосту реки Шароновка в селе Ганюшкино - уровень воды на отметке 183 см, подъем за сутки 6см. Общий подъем с начала паводка составляет 86 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка.







