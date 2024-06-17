В селе Сарайшык Атырауской области начались археологические работы после паводков

В селе Сарайшык удалось сохранить археологические раскопки от паводка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

В настоящее время на историческом месте уже начаты археологические раскопки.

— На берегу реки Жайык уже ведутся раскопки. В археологических работах принимают участие 18 студентов Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, 22 студента Западно-Казахстанского областного университета, 3 археолога из Музея Сарайшык. Раскопки продлятся до июля, — рассказала аким Сарайшыкского сельского округа Жанат Кенжегалиева.

Напомним, что по Сарайшыкскому сельскому округу 200 солдат и полсотни спасателей, защищая древнее городище, возвели 13,6 км защитных дамб.