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    11:40, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    В селе Сарайшык Атырауской области начались археологические работы после паводков

    видео
    Фото: кадр из видео Оперштаба

    В селе Сарайшык удалось сохранить археологические раскопки от паводка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

    В настоящее время на историческом месте уже начаты археологические раскопки.

    — На берегу реки Жайык уже ведутся раскопки. В археологических работах принимают участие 18 студентов Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, 22 студента Западно-Казахстанского областного университета, 3 археолога из Музея Сарайшык. Раскопки продлятся до июля, — рассказала аким Сарайшыкского сельского округа Жанат Кенжегалиева.

    Напомним, что по Сарайшыкскому сельскому округу 200 солдат и полсотни спасателей, защищая древнее городище, возвели 13,6 км защитных дамб.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Археология Паводки в Казахстане
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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