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вчера 18:14
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В селе Павлодарское открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Новый спортивный объект, презентованный в преддверии Дня Первого Президента, получил название Barys, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
Раньше в селе Павлодарское, насчитывающем около 6 тысяч человек, занимались спортом в школьных помещениях и в детско-молодежном клубе «Нуртас». Однако из-за развития села и притока населения этих площадок стало недостаточно.
Из республиканского бюджета на строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса выделили 160 миллионов тенге. Возводить ФОК начали всего пять месяцев назад.
- Этого комплекса для села Павлодарское мало, в перспективе мы будем строить большие спортивные сооружения, - отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов во время открытия объекта. - В ближайшее время сельчане смогут заниматься спортом в «Спорт Сити», где возводят сразу несколько крупных спортивных площадок. Добраться до спортивного городка жителям Павлодарского будет даже легче, чем жителям некоторых микрорайонов областного центра.
В ФОКе состоялся турнир по волейболу среди любительских команд сельской зоны Павлодара. Между собой сразились дружины из сел Павлодарское, Мойылды, Кенжеколь и Ленинский. В будущем здесь планируют развивать именно игровые виды спорта.
- Речь идёт о футболе, баскетболе, волейболе и настольном теннисе, - говорит директор физкультурно-оздоровительного комплекса Barys Ерболат Канкин. - Кроме того, мы хотим тренировать сельчан в большом теннисе. В нашем ФОКе смогут заниматься и пожилые люди. На территории комплекса установлено уличное освещение, 16 воркаут-тренажёров. Внутри здания полностью оснащены кабинеты медработника, руководителя и тренера.
Фото Алибека Дженалинова и Валерия Бугаева
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