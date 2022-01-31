В селе Курык Мангистауской области будет построено 7,6 км автодорог

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Проект строительства 7,6 км внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Курык Каракиянского района будет профинансирован из республиканского бюджета. В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядной организации. Об этом сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каракиянского района Асан Чукин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, будут охвачены некоторые микрорайоны, ранее не заасфальтированные. Будут построены автодороги на четырех улицах 13 микрорайона, на двух улицах 9 микрорайона, на улице Алиева, в 3А микрорайоне, на одной улице микрорайона массива Жолшы, на двух улицах еще 2-х микрорайонов.

«На данный проект из республиканского бюджета в настоящее время выделено 90% средств. В целях определения подрядной организации проводится конкурс государственных закупок. Строительные работы начнутся в этом году. Кроме того, разработана и направлена на экспертизу проектно-сметная документация строительства автомобильной дороги по неасфальтированным улицам сел Сенек и Мунайшы. Положительное заключение экспертизы мы планируем получить в марте и проводить соответствующие работы», - сказал Асан Чукин.

Напомним, 24 километра автодорог ввели в эксплуатацию в Каракиянском районе Мангистауской области.