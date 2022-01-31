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В селе Курык Мангистауской области будет построено 7,6 км автодорог

31 Января 2022 16:20
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В селе Курык Мангистауской области будет построено 7,6 км автодорог

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Проект строительства 7,6 км внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Курык Каракиянского района будет профинансирован из республиканского бюджета. В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядной организации. Об этом сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каракиянского района Асан Чукин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, будут охвачены некоторые микрорайоны, ранее не заасфальтированные. Будут построены автодороги на четырех улицах 13 микрорайона, на двух улицах 9 микрорайона, на улице Алиева, в 3А микрорайоне, на одной улице микрорайона массива Жолшы, на двух улицах еще 2-х микрорайонов.

«На данный проект из республиканского бюджета в настоящее время выделено 90% средств. В целях определения подрядной организации проводится конкурс государственных закупок. Строительные работы начнутся в этом году. Кроме того, разработана и направлена на экспертизу проектно-сметная документация строительства автомобильной дороги по неасфальтированным улицам сел Сенек и Мунайшы. Положительное заключение экспертизы мы планируем получить в марте и проводить соответствующие работы», - сказал Асан Чукин.

Напомним, 24 километра автодорог ввели в эксплуатацию в Каракиянском районе Мангистауской области.

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#Строительство   #Мангистауская область   #Регионы   #Дороги  
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Автор:

Аружан Саптарова

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