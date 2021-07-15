В селах Туркестанской области обновляют электрические столбы

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Келесском районе обновляют старые электрические столбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

До сегодняшнего дня были заменены опоры высоковольтных линий и электрические столбы. Ремонтные работы ведутся за счет ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

Отметим, в настоящее время в районе полным ходом реализуется инвестиционная программа «Оңтүстік Жарық Транзит» на 2021 год. По району в населенных пунктах Керегетас, Оразата сельского округа Биртилек, а также в микрорайоне Арал в селе Абай устаревшие деревянные столбы заменяют на новые железобетонные. Кроме того, обновляются и линии электропередач напряжением 0,4 кВ.

В настоящее время сотрудниками учреждения проводят реконструкцию 132 электрических опор протяженностью 4,3 км. После завершения реконструкции 125 домов будут обеспечены качественной электроэнергией. Вместе с тем, в сентябре старые электрические столбы на улицах села Ораз ата заменят на новые.



