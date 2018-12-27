-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30 606
-
вчера 22:25 408
-
вчера 22:05 188
-
-
вчера 21:30 274
-
-
вчера 21:00 280
-
вчера 20:54 303
-
-
вчера 20:40 266
-
вчера 20:28 204
-
вчера 20:15 429
-
-
вчера 19:37 899
-
-
вчера 19:05 239
-
-
вчера 18:35 323
В селах СКО за три года построят 3 тысячи домов
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области за три года построят три тысячи домов в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В следующем году в регионе приступят к реализации трехлетнего комплексного плана социально-экономического развития региона, разработанного по поручению Президента РК. В его рамках области выделят 300 миллиардов тенге.
По словам акима области Кумара Аксакалова, внимание будет уделено сельским населенным пунктам. Решать проблемы сельчан будут комплексно. Уже в следующем году отремонтируют почти 600 км дорог местного значения, 5 миллиардов тенге потратят на ремонт школ, закупят 4 тысячи компьютеров для североказахстанских школьников, подключат к воде 94 села.
Глава региона добавил, что в уходящем году активное строительство шло в Петропавловске. Со следующего года большая стройка начнется в селах. За три года для сельчан построят 3 тысячи домов. В 2019-м - возведут сразу 600.
Для строительства домов определили 302 населенных пункта с высоким потенциалом развития. Глава региона назвал перспективные села, куда направят средства в рамках комплексного плана.
«Приведу в пример конкретные села, где мы будем комплексно решать проблемы. В селе Якорь Кызылжарского района в 2019 году построят 12 домов. Планируется ремонт автодороги Якорь-Вишневка. Запланирован капитальный ремонт Якорской средней школы. 15 сельчан получат микрокредиты для развития семейного бизнеса. В селе Ковыльное района Г.Мусрепова 10 семей отметят новоселье, отремонтируем школу, 8 сельчан откроют свой бизнес. Большие средства направим и в село Возвышенка района М.Жумабаева. Здесь построят 5 домов, школа и амбулатория включены в список на капитальный ремонт. Выделены деньги на реконструкцию разводящих сетей водоснабжения», - рассказал К. Аксакалов.
Аким области уверен, что запланированная работа не останется незамеченной, и сельчане почувствуют улучшение условий жизни.
- Для ФК «Иртыш» выбирают футболистов на 2019 год
- Недостроенному зданию тюрьмы стоимостью в 4 млрд тенге в Павлодаре подыскивают хозяина
- Булат Бакауов: Освоение бюджета Павлодарской области в этом году - не ниже 99,8%
- Заседание комиссии по госсимволам прошло в акимате Акмолинской области
- 20 новых автобусов пополнили автопарк Атырау
- Три жилых дома ввели в эксплуатацию в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана