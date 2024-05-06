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    20:57, 05 Май 2024 | GMT +6

    В села Актюбинской области продолжает поступать вода из реки Тургай

    В села Актюбинской области
    Фото: primeminister.kz

    В села Иргизского района Актюбинской области продолжает поступать вода из реки Тургай, уровень воды превысил 1 метр, передает  корреспондент агентства Kazinform.

    В Иргизском районе еще сохраняется угроза затопления. Село Нура сейчас почти полностью затоплено, в селах Мамыр и Белшер затоплена часть домов. Вокруг сел Куйлыс, Жайсанбай ведется укрепление дамб.

    - В селе Куйлыс ведутся работы по укреплению дамбы. Сейчас уровень воды, прибывающей из регки Тургай, превысил 1 метр. Всего имеется 8 единиц техники. Из них 3 – грузовики КамАЗ, 4 – погрузчика и 1 трактор К-700. Там работают 55 военнослужащих из войсковой части №20982, 5 сотрудников пожарно-спасательной службы. В селе Куйлыс 40 военнослужащих, вместе с жителями 80 человек. Из числа военнослужащих 20 человек направлены в село Жайсанбай. Ведутся работы по укреплению дамбы, – сообщила пресс-служба акима Актюбинской области.

    Напомним, чрезвычайное положение в Иргизском районе было объявлено 8 апреля.

    Село Нура будет вновь построено в другом месте.

    Теги:
    Село Реки Актюбинская область Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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