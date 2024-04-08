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    12:20, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    В Иргизском районе Актюбинской области объявлен режим ЧС 

    В Иргизском районе Актюбинской области объявлен режим ЧС 
    Фото: пресс-служба ДЧС РК

    В Иргизском районе Актюбинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это шестой район региона, где приняты такие меры, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Ситуация в Актюбинской области по-прежнему нестабильна. С садового коллектива Актобе эвакуировали людей после того, как река Каргалы вышла из русла. 

    -Каргалинское водохранилище переполнено, уровень воды в реке Каргалы поднялся, существует угроза затопления садовых коллективов на территории жилых массивов Акжар и Садовое. Департамент по чрезвычайным ситуациям, представители местных исполнительных органов, полиции и военных перевезли в безопасное место более 140 человек. Из них 25 детей, - сообщила пресс-секретарь акима города Актобе Айгуль Байменова.

     По ее словам, всю ночь проводились работы по отводу воды и ремонту канала для защиты домов садовых коллективов, расположенных вдоль реки Каргалы. Для работ было мобилизовано более 80 военнослужащих, представителей подрядных компаний и около 10 единиц тяжелой техники.

    По данным пресс-службы акима Актюбинской области, в Иргизском районе нанесен ущерб  паводковыми водами. В связи с возникшей ситуацией здесь объявлен режим ЧС. 

    Ранее чрезвычайное положение было объявлено в городе Актобе - Уилском, Кобдинском, Мугалжарском, Темирском, Айтекебийский районах. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Акимат Режим ЧС Актюбинская область Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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