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    09:49, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    В сельских округах Акмолинской области проходит марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі»

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области активно продолжается марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі», посвященный 30-летию Независимости страны. В рамках проекта различные мероприятия прошли в Целиноградском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    В Жанаесильском и Нуресильском сельских округах состоялись кустовые торжественные собрания по демонстрации достижений аулов. Гостями мероприятий стали ветераны труда, труженники сел, поселков, передовики агропромышленного комплекса.

    Для участников и гостей были организованы выставки, фотогалерии, ярмарки сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей.

    Как сообщили в отделе внутренней политики района, жители смогли ознакомиться с интересными фактами из истории сел и поселков, элементами народного ремесла, приобрести свежую, качественную мясную, молочную и плодоовощную продукцию, мед, выпечку, кондитерские изделия, овощные соленья, варенье из ягод и другие продукты питания по низким ценам.

    Приветствуя участников, заместитель акима района Алма Айткужинова выразила слова благодарности ветеранам труда за весомый вклад в социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов.

    «Именно вашим трудом создавалось наше духовное и материальное богатство, развивались промышленность, сельское хозяйство, поднималась целина. Вы – поколение созидателей, подарившее народу Независимого Казахстана многочисленные примеры трудового героизма, истинного патриотизма, любви к родной земле. И сегодня вы также не остаетесь в стороне, принимая активное участие в жизни района», - отметила заместитель руководителя региона.

    В ходе мероприятий благодарственными письмами акима района и ценными подарками были награждены 40 представителей сельскохозяйственной отрасли, в числе которых передовики производства, руководители крестьянских хозяйств, работники предприятий и учреждений.

    Все мероприятия проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.


    Теги:
    Сельское хозяйство Ауыл – Ел бесігі Акимат Общество Акмолинская область
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