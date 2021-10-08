В сельских округах Акмолинской области проходит марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі»

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области активно продолжается марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі», посвященный 30-летию Независимости страны. В рамках проекта различные мероприятия прошли в Целиноградском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В Жанаесильском и Нуресильском сельских округах состоялись кустовые торжественные собрания по демонстрации достижений аулов. Гостями мероприятий стали ветераны труда, труженники сел, поселков, передовики агропромышленного комплекса.

Для участников и гостей были организованы выставки, фотогалерии, ярмарки сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей.

Как сообщили в отделе внутренней политики района, жители смогли ознакомиться с интересными фактами из истории сел и поселков, элементами народного ремесла, приобрести свежую, качественную мясную, молочную и плодоовощную продукцию, мед, выпечку, кондитерские изделия, овощные соленья, варенье из ягод и другие продукты питания по низким ценам.

Приветствуя участников, заместитель акима района Алма Айткужинова выразила слова благодарности ветеранам труда за весомый вклад в социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов.

«Именно вашим трудом создавалось наше духовное и материальное богатство, развивались промышленность, сельское хозяйство, поднималась целина. Вы – поколение созидателей, подарившее народу Независимого Казахстана многочисленные примеры трудового героизма, истинного патриотизма, любви к родной земле. И сегодня вы также не остаетесь в стороне, принимая активное участие в жизни района», - отметила заместитель руководителя региона.

В ходе мероприятий благодарственными письмами акима района и ценными подарками были награждены 40 представителей сельскохозяйственной отрасли, в числе которых передовики производства, руководители крестьянских хозяйств, работники предприятий и учреждений.

Все мероприятия проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.