Женская сборная Казахстана вошла в число фаворитов шахматной Олимпиады

Всемирная шахматная Олимпиада в Самарканде станет крупнейшей в истории по количеству команд. Участие подтвердили 400 сборных: 208 — в Open и 192 — в женском турнире. Это на 20 команд больше предыдущего рекорда, установленного на Олимпиаде-2024 в Будапеште. От Казахстана в 46-й шахматной Олимпиаде в Самарканде примут участие две сборные — женская и мужская.

По данным Казахстанской федерации шахмат, перед Олимпиадой казахстанские спортсмены прошли учебно-тренировочные сборы. Шахматисты работали с тренерами, разбирали партии и дебюты, решали шахматные задачи, а также провели блицтурнир. Отдельное внимание уделили командному взаимодействию: спортсмены отмечают, что сборы помогли лучше узнать друг друга, наладить коммуникацию и подойти к Олимпиаде в хорошем игровом и эмоциональном состоянии.

— Уверен, команды подошли к Олимпиаде в хорошей форме, с правильным настроем и командным духом. У нашей женской сборной третий стартовый номер по рейтингу. Мы знаем, что эта команда способна бороться за медали любого достоинства. В составе выступят Бибисара Асаубаева, Алуа Нурман, Меруерт Камалиденова, а на четвертой и пятой досках — наши молодые шахматистки Елназ Калиахмет и Зарина Нургалиева. Во многом возможность борьбы за самые высокие места будет зависеть и от выступления наших молодых спортсменок. Бибисара, Алуа и Меруерт, несмотря на свой возраст, уже имеют большой опыт выступлений на самом высоком международном уровне. Елназ и Зарина еще очень молоды, но мы уверены, что они достойно проявят себя на этой Олимпиаде.

Мужская сборная представлена значительно обновленным и очень молодым составом. Отдельно хотел бы отметить Сауата Нургалиева — чемпиона Казахстана среди мужчин. Этот титул он выиграл в 15 лет, а сейчас ему исполняется 16. Для Сауата это первая Всемирная шахматная Олимпиада. Также в составе выступят молодые шахматисты Алдияр Ансат и Даниял Сапенов. На первой доске сборной сыграет Денис Махнев, также в составе — серебряный призер чемпионата Казахстана Жандос Агманов, — рассказал первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов.

По мнению первого вице-президента Казахстанской федерации шахмат, хорошим результатом для мужской сборной станет место в двадцатке. Казахстанская женская сборная считается одной из сильнейших в мире: на прошлой Олимпиаде спортсменки завоевали серебро.

На Олимпиаде 2026 года женская сборная Казахстана занимает третью позицию в стартовом списке и входит в число главных претендентов на медали. Капитан и главный тренер женской сборной — гроссмейстер Павел Коцур.

— Наша задача — снова бороться за медали. Мы проанализировали составы соперников. Думаю, около десяти команд будут реально претендовать на чемпионство и призовые места, поэтому личных встреч между фаворитами не избежать. Среди основных конкурентов — Индия, Китай, США, Украина, Польша, Грузия и Узбекистан. У хозяев турнира молодая и очень сильная команда, которая тоже будет бороться за самые высокие места. Кроме того, наверняка найдутся сборные, способные преподнести сюрприз. Во многом все решится именно в очных матчах между претендентами на медали, — отметил гроссмейстер Александр Моисеенко, тренер женской сборной Казахстана по шахматам.

Ранее стал известен состав сборной Казахстана на 46-ю шахматную Олимпиаду.