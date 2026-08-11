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    Кто представит Казахстан на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде

    Стал известен состав сборной Казахстана для участия во Всемирной шахматной олимпиаде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Стал известен состав сборной Казахстана для участия во Всемирной шахматной олимпиаде
    Фото: FIDE

    Женская сборная страны — действующие вице-чемпионки Всемирной шахматной олимпиады, будут защищать титул. В составе команды сразу три шахматистки, усилиями которых в 2024 году и были завоеваны медали. Это пятый номер мирового рейтинга Бибисара Асаубаева, Алуа Нурман, Меруерт Камалиденова. Вместе с ними на соревнования в 2026 году отправятся две дебютантки — Эльназ Калиахмет и Зарина Нургалиева. Капитаном женской команды назначен Павел Коцур.

    Что касается мужского турнира, то дебютантом Всемирной шахматной олимпиады станет Даниял Сапенов, который вместе с более опытными товарищами по команде (Денис Махнев, Жандос Агманов, Сауат Нургалиев и Алдияр Ансат) будет защищать честь страны.

    Всемирная шахматная олимпиада 2026 года станет 46-й по счету в истории. Соревнования пройдут в Узбекистане в Самарканде с 16 по 27 сентября. В соревновании в мужском (открытом) и женском зачетах примут в общей сложности участие около 400 команд. Участники сыграют 11 туров по швейцарской системе.

    Помимо розыгрыша медалей в командном зачете награды будут вручены и в индивидуальном зачете по доскам. Во Всемирной шахматной олимпиаде традиционно участвуют все сильнейшие шахматисты мира.

    Ранее стало известно, что казахстанцы завоевали бронзу на командном ЧМ по шахматам среди университетов.

    Спорт спортсмены Казахстана Шахматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор