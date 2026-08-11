Кто представит Казахстан на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде

Стал известен состав сборной Казахстана для участия во Всемирной шахматной олимпиаде, передает корреспондент агентства Kazinform.

Женская сборная страны — действующие вице-чемпионки Всемирной шахматной олимпиады, будут защищать титул. В составе команды сразу три шахматистки, усилиями которых в 2024 году и были завоеваны медали. Это пятый номер мирового рейтинга Бибисара Асаубаева, Алуа Нурман, Меруерт Камалиденова. Вместе с ними на соревнования в 2026 году отправятся две дебютантки — Эльназ Калиахмет и Зарина Нургалиева. Капитаном женской команды назначен Павел Коцур.

Что касается мужского турнира, то дебютантом Всемирной шахматной олимпиады станет Даниял Сапенов, который вместе с более опытными товарищами по команде (Денис Махнев, Жандос Агманов, Сауат Нургалиев и Алдияр Ансат) будет защищать честь страны.

Всемирная шахматная олимпиада 2026 года станет 46-й по счету в истории. Соревнования пройдут в Узбекистане в Самарканде с 16 по 27 сентября. В соревновании в мужском (открытом) и женском зачетах примут в общей сложности участие около 400 команд. Участники сыграют 11 туров по швейцарской системе.

Помимо розыгрыша медалей в командном зачете награды будут вручены и в индивидуальном зачете по доскам. Во Всемирной шахматной олимпиаде традиционно участвуют все сильнейшие шахматисты мира.

Ранее стало известно, что казахстанцы завоевали бронзу на командном ЧМ по шахматам среди университетов.