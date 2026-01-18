В Саудовской Аравии обнаружены мумифицированные останки гепардов

В ходе раскопок исследователи обнаружили семь мумий и останки еще 54 гепардов. Пять пещер, расположенных недалеко от города Арар, сохранили свидетельства присутствия крупных кошек возрастом от 130 до 1 800 лет.

— Обнаруженные мумии крупных кошек хорошо сохранились: конечности сморщены, а внешне они напоминают высохшую оболочку, — отметили ученые.

Один из авторов исследования, сотрудник Национального центра дикой природы Саудовской Аравии Ахмед Буг, назвал находку «уникальным» событием для изучения присутствия гепардов в регионе.

Специалисты впервые провели генетический анализ мумифицированных гепардов. Результаты показали, что их ДНК близка к геному современных азиатских и северо-западноафриканских гепардов.

По словам исследователей, столь хорошо сохранившиеся останки крупных млекопитающих встречаются крайне редко. Исключением является, например, обнаружение детеныша саблезубого тигра в России.

Гепарды когда-то обитали на значительной части Африки и в некоторых регионах Азии. Сегодня они сохранились лишь на 9% своей исторической территории обитания.

Специалисты подчеркивают, что открытие мумифицированных гепардов дает надежду не только на возможное возвращение этих кошек, но и на расселение других исчезающих видов на Аравийском полуострове.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment.

