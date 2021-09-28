РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Сарыагаше освещены свыше 1300 улиц

    None
    None
    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Куркелесском сельском округе Сарыагашского района насчитывается 15 населенных пунктов, из них в 10 селах установлено 1325 уличных фонарей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В 5 населенных пунктах сельского округа (Жанарык, Жанаталап, Нурлы жол, Ақ үй, Береке) проведен ремонт уличного освещения. Кроме того, проведен капитальный ремонт уличного освещения вдоль автомобильной дороги республиканского значения А-15, проходящей через населенный пункт Береке, в связи с недостаточной мощностью трансформатора.

    В дальнейшем в других населенных пунктах сельского округа будут проводиться поэтапные ремонтные работы по освещению улиц.



    Теги:
    Туркестанская область Акимат Благоустройство
    Сейчас читают
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!