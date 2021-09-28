В Сарыагаше освещены свыше 1300 улиц

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Куркелесском сельском округе Сарыагашского района насчитывается 15 населенных пунктов, из них в 10 селах установлено 1325 уличных фонарей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В 5 населенных пунктах сельского округа (Жанарык, Жанаталап, Нурлы жол, Ақ үй, Береке) проведен ремонт уличного освещения. Кроме того, проведен капитальный ремонт уличного освещения вдоль автомобильной дороги республиканского значения А-15, проходящей через населенный пункт Береке, в связи с недостаточной мощностью трансформатора.

В дальнейшем в других населенных пунктах сельского округа будут проводиться поэтапные ремонтные работы по освещению улиц.



